Healthcare
March 18, 2020 / 9:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Travelex Financing Provides Statement Regarding Finablr

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Travelex Financing PLC:

* TRAVELEX FINANCING - STATEMENT REGARDING FINABLR PLC

* TRAVELEX FINANCING PLC - TRAVELEX REAFFIRMS THAT IT CONTINUES TO TAKE DECISIONS, WITH INPUT FROM PWC

* TRAVELEX FINANCING PLC - TRAVELEX NOTES THAT IT HAS MAINTAINED A LEGAL AND FINANCING STRUCTURE WITHIN FINABLR GROUP

* TRAVELEX- NOTES IT HAS MAINTAINED A LEGAL AND FINANCING STRUCTURE WITHIN FINABLR GROUP THAT IS CAPABLE OF OPERATING SEPARATELY, ON A STAND-ALONE BASIS

* TRAVELEX- OPERATIONS CONTINUE WITH “SUPPORT OF KEY FINANCIAL STAKEHOLDERS” TO MITIGATE CHALLENGES DUE TO REDUCED TRAVEL VOLUMES AS RESULT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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