BRIEF-Travelex Financing Provides Statement Regarding Finablr

March 18 (Reuters) - Travelex Financing PLC:
* TRAVELEX FINANCING - STATEMENT REGARDING FINABLR PLC
* TRAVELEX FINANCING PLC - TRAVELEX REAFFIRMS THAT IT CONTINUES TO TAKE DECISIONS, WITH INPUT FROM PWC
* TRAVELEX FINANCING PLC - TRAVELEX NOTES THAT IT HAS MAINTAINED A LEGAL AND FINANCING STRUCTURE WITHIN FINABLR GROUP
* TRAVELEX- NOTES IT HAS MAINTAINED A LEGAL AND FINANCING STRUCTURE WITHIN FINABLR GROUP THAT IS CAPABLE OF OPERATING SEPARATELY, ON A STAND-ALONE BASIS
* TRAVELEX- OPERATIONS CONTINUE WITH “SUPPORT OF KEY FINANCIAL STAKEHOLDERS” TO MITIGATE CHALLENGES DUE TO REDUCED TRAVEL VOLUMES AS RESULT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: