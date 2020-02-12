Healthcare
February 12, 2020 / 10:14 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Treasury Wine Estates Sees FY20 Reported EBITS Growth Of About 5% To 10%

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Treasury Wine Estates Ltd:

* SHOULD THERE BE A SUSTAINED MATERIAL IMPACT ON CONSUMPTION DUE TO CORONAVIRUS, THIS WOULD IMPACT F20 EARNINGS

* EXPECTS F20 REPORTED EBITS GROWTH OF ABOUT 5% TO 10%

* CURRENT CHALLENGING CONDITIONS IN U.S. WINE MARKET EXPECTED TO PERSIST THROUGH REMAINDER OF YEAR

* AT THIS STAGE IT IS TOO EARLY TO ASSESS FINANCIAL IMPACTS OF RECENT CORONAVIRUS OUTBREAK

* EARLY ANNOUNCEMENT OF FIRST HALF RESULTS REFLECTS FACT THAT WE SLIGHTLY MISSED OUR 1H20 EBITS VS OUR OWN EXPECTATIONS

* CONFIDENT WE WILL RE-GAIN MOMENTUM UNDER NEW AMERICAS REGIONAL LEADERSHIP TEAM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below