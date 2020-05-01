Healthcare
May 1, 2020 / 8:11 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Treasury Wine Estates Served With Class Action

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Treasury Wine Estates Ltd:

* SERVED WITH A GROUP PROCEEDING FILED AGAINST TWE IN SUPREME COURT OF VICTORIA.

* HAS BEEN SERVED WITH A GROUP PROCEEDING FILED AGAINST TWE IN SUPREME COURT OF VICTORIA

* DENIES ANY & ALL ALLEGATIONS OF WRONGDOING & INTENDS TO DEFEND FURTHER PROCEEDING

* PROCEEDING FILED BY MAURICE BLACKBURN, AND IS SEPARATE TO PROCEEDING FILED BY SLATER+GORDON

* STATEMENT OF CLAIM INCLUDES ALLEGATIONS OF CONTRAVENTIONS OF CORPORATIONS ACT IN RELATION TO CONTINUOUS DISCLOSURE, AMONG OTHERS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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