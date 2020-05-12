BRIEF-Treatt Says Trading Remains In Line With Its Expectations For FY Ending Sept 30

May 12 (Reuters) - Treatt PLC:
* COVID-19 HAS HAD NO ADVERSE IMPACT ON TRADING PERFORMANCE TO DATE
* HY PROFIT BEFORE TAX AND EXCEPTIONAL ITEMS £6.1M VERSUS £6.2M
* UK SITE RELOCATION WELL UNDERWAY, MOVE DELAYED UNTIL 2021 DUE TO COVID-19 LOCKDOWN
* GROUP IS TRADING WELL AND IS ENCOURAGED BY LEVEL OF ITS ORDER BOOK AND CURRENT DEMAND FOR ITS PRODUCTS
* AT THIS TIME TRADING REMAINS IN LINE WITH ITS EXPECTATIONS FOR FINANCIAL YEAR ENDING 30 SEPTEMBER 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: