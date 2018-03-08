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March 8, 2018 / 4:31 PM / in 18 hours

BRIEF-Trecora Resources Says Effective March 6, Nicholas N. Carter Was Temporarily Appointed Executive Chairman

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Trecora Resources:

* TRECORA RESOURCES SAYS EFFECTIVE MARCH 6, 2018, NICHOLAS N. CARTER WAS TEMPORARILY APPOINTED EXECUTIVE CHAIRMAN OF THE COMPANY -SEC FILING‍​

* TRECORA RESOURCES SAYS PRIOR TO THIS APPOINTMENT, CARTER SERVED AS THE COMPANY’S NON-EXECUTIVE CHAIRMAN OF THE BOARD

* TRECORA RESOURCES SAYS SIMON UPFILL-BROWN, CO’S CURRENT PRESIDENT AND CEO, WILL NOW SERVE AS CEO AND CHIEF OPERATING OFFICER OF COMPANY

* TRECORA RESOURCES SAYS EFFECTIVE MARCH 6, 2018, CO ELIMINATED POSITION OF VICE PRESIDENT OF MANUFACTURING, ROLE CURRENTLY HELD BY RONALD FRANKLIN Source text - (bit.ly/2oTuuXH) Further company coverage:

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