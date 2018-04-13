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April 13, 2018 / 6:47 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Trematon Capital Investments Sees HY HEPS Down 150 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Trematon Capital Investments Ltd :

* HEPS FOR SIX MONTHS TO FEB 28 WILL DECREASE BY APPROXIMATELY 150% FROM PREVIOUS COMPARABLE INTERIM PERIOD

* HY INTRINSIC NET ASSET VALUE EXPECTED TO RISE BY ABOUT 24% TO 446 CENTS PER SHARE FROM 361 CENTS PER SHARE

* DECREASE IN HEADLINE EARNINGS IS MAINLY DUE TO EXPENSES RELATED TO TAKE-ON AND REFURBISHMENT OF PROPERTIES

* HY BOOK NET ASSET VALUE IS EXPECTED TO RISE BY ABOUT 30% TO 389 CENTS PER SHARE FROM 299 CENTS PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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