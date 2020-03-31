Healthcare
March 31, 2020 / 2:51 PM / a few seconds ago

BRIEF-Trencor Declares A Gross Cash Dividend Of 185 Cents Per Share For FY Ended 31 Dec 2019

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Trencor Ltd:

* JSE: TRE - REVIEWED CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AND CASH DIVIDEND DECLARATION

* TRENCOR LTD - DECLARED A GROSS CASH DIVIDEND OF 185 CENTS PER SHARE IN RESPECT OF YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

* TRENCOR LTD - SHUTDOWN PERIOD IS NOT EXPECTED TO HAVE ANY MATERIAL EFFECT ON TRENCOR’S GOING CONCERN STATUS

* TRENCOR LTD - HEADLINE LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AMOUNTED TO 14 CENTS PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below