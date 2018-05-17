BRIEF-Trial shows Pfizer's Lyrica reduces seizures in children with epilepsy

May 17 (Reuters) - Pfizer Inc:
* LYRICA® (PREGABALIN) ORAL SOLUTION CV PHASE 3 TRIAL IN PEDIATRIC EPILEPSY MEETS PRIMARY ENDPOINT
* PFIZER - POSITIVE TOP-LINE RESULTS OF PHASE 3 STUDY EXAMINING USE OF LYRICA ORAL SOLUTION CV AS ADJUNCTIVE THERAPY
* PFIZER - RESULTS SHOWED ADJUNCTIVE TREATMENT WITH LYRICA 14 MG/KG/DAY RESULTED IN STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTION IN SEIZURE FREQUENCY VERSUS PLACEBO
* PFIZER INC - TREATMENT WITH LYRICA AT LOWER DOSE DID NOT RESULT IN STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTION IN SEIZURE FREQUENCY VERSUS PLACEBO Source text for Eikon: Further company coverage: