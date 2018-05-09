BRIEF-Trian Fund Management Reports An 8.79 Pct Stake In Nvent Electric As Of April 30

May 9 (Reuters) - nVent Electric PLC:
* TRIAN FUND MANAGEMENT REPORTS AN 8.79 PERCENT STAKE IN NVENT ELECTRIC AS OF APRIL 30 - SEC FILING
* TRIAN FUND MANAGEMENT- GOT SHARES OF NVENT, INCLUDING SHARES UNDERLYING PUT/CALLS OPTIONS & DIRECTOR OPTIONS, IN CONNECTION WITH SEPARATION FROM PENTAIR
* TRIAN FUND MANAGEMENT- UPON COMPLETION OF THE SEPARATION WITH PENTAIR, BRIAN BALDWIN, A PARTNER AND SENIOR ANALYST AT TRIAN, JOINED THE BOARD OF NVENT Source text: (bit.ly/2I5O7HO) Further company coverage: