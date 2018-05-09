FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Funds News
May 9, 2018 / 10:52 PM / in an hour

BRIEF-Trian Fund Management Reports An 8.79 Pct Stake In Nvent Electric As Of April 30

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - nVent Electric PLC:

* TRIAN FUND MANAGEMENT REPORTS AN 8.79 PERCENT STAKE IN NVENT ELECTRIC AS OF APRIL 30 - SEC FILING

* TRIAN FUND MANAGEMENT- GOT SHARES OF NVENT, INCLUDING SHARES UNDERLYING PUT/CALLS OPTIONS & DIRECTOR OPTIONS, IN CONNECTION WITH SEPARATION FROM PENTAIR

* TRIAN FUND MANAGEMENT- UPON COMPLETION OF THE SEPARATION WITH PENTAIR, BRIAN BALDWIN, A PARTNER AND SENIOR ANALYST AT TRIAN, JOINED THE BOARD OF NVENT Source text: (bit.ly/2I5O7HO) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.