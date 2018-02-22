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February 22, 2018 / 3:51 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Trican Reports Q4 Diluted Earnigs Per Share $0.05

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Trican Well Service Ltd:

* TRICAN REPORTS ANNUAL RESULTS FOR 2017

* Q4 REVENUE ROSE 144 PERCENT TO C$280.5 MILLION

* FIRST HALF 2018 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM IS NOW PROJECTED TO BE $33 MILLION

* QTRLY DILUTED EARNIGS PER SHARE $ 0.05 ‍​

* WAGE RATE ADJUSTMENTS ARE ANTICIPATED TO COST TRICAN APPROXIMATELY $15 MILLION ON AN ANNUALIZED BASIS

* CONTINUES TO SEE AN INCREASE TO MAINTENANCE CAPITAL EXPENDITURES AS THE INTENSITY OF HYDRAULIC FRACTURING INCREASES

* BELIEVE EXPENSING, RATHER THAN CAPITALIZING FLUID ENDS WILL RESULT IN DECREASE TO ANNUAL FY CAP EX PROGRAM BY $25 MILLION TO $30 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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