BRIEF-Tricorn Puts On Hold U.S. Expansion Due To Coronavirus

March 20 (Reuters) - Tricorn Group PLC:
* TRICORN GROUP - COVID-19 IMPACT
* TRICORN GROUP PLC - HAS BEEN MANAGING IMPACT OF COVID-19 VIRUS SINCE EARLY FEBRUARY 2020.
* TRICORN GROUP PLC - WE ARE NOT ABLE TO FORECAST FULL IMPACT
* TRICORN - OUTSIDE OF CHINA, IN RECENT WEEKS WE HAD SEEN SOME CHANGES IN DEMAND AS A LIMITED NUMBER OF CUSTOMERS EXPERIENCED COMPONENT SHORTAGES
* TRICORN GROUP PLC - CURRENTLY EXPERIENCING A RAPID ESCALATION OF SHORT TERM AND IMMEDIATE REDUCTIONS IN DEMAND FROM KEY CUSTOMERS
* TRICORN GROUP PLC - IS FOCUSED ON LIMITING IMPACT ON GROUP’S REVENUE AND PROFITABILITY
* TRICORN GROUP PLC - PLANNED EXPANSION OF OUR US FACILITY HAS BEEN PUT ON HOLD UNTIL OUTLOOK BECOMES CLEARER
* TRICORN GROUP PLC - PLANNED EXPANSION OF OUR US FACILITY HAS BEEN PUT ON HOLD UNTIL OUTLOOK BECOMES CLEARER Source text for Eikon: Further company coverage: