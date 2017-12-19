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December 19, 2017 / 4:19 PM / in 6 hours

BRIEF-Trilogy Metals says South32's Unit Owns About 6.5 Mln Shares in Co

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Trilogy Metals Inc:

* TRILOGY METALS ANNOUNCES A NEW LARGE SHAREHOLDER AND THE COMPANY‘S CEO SIGNIFICANTLY INCREASES HIS SHARE POSITION

* TRILOGY METALS SAYS CEO RICK VAN NIEUWENHUYSE INCREASED SHAREHOLDINGS OF CO BY ABOUT 1.7 MILLION SHARES, OWNING ABOUT 2.6 PCT OF CO

* UNIT OF SOUTH32LIMITED HAS BECOME NEW SIGNIFICANT SHAREHOLDER OWNING ABOUT 6.5 MILLION SHARES OR ABOUT 6 PERCENT OF SHARES​ OF CO

* SOUTH32 HAS PARTICIPATION RIGHTS IN FUTURE FINANCINGS AT 20 PERCENT TO 40 PERCENT TO A MAXIMUM OWNERSHIP OF 19.9 PERCENT IN CO

* EXPECTS TO ADVANCE DEVELOPMENT OF ARCTIC AND BORNITE PROJECTS IN AMBLER MINING DISTRICT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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