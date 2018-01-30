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January 30, 2018 / 2:07 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-TriMetals Mining Announces Non-Brokered Private Placement To Raise Up To CAD$1,500,000

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Trimetals Mining Inc:

* TRIMETALS MINING ANNOUNCES NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT TO RAISE UP TO CAD$1,500,000

* TRIMETALS MINING ANNOUNCES NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT TO RAISE UP TO CAD$1,500,000

* TRIMETALS MINING INC - ‍NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 10 MILLION UNITS AT A PRICE OF CAD$0.15 PER UNIT​

* TRIMETALS MINING INC - ‍NET PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT WILL BE USED FOR EXPLORATION OF COMPANY‘S GOLD SPRINGS PROJECT IN NEVADA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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