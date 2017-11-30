FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Trinidad Drilling Announces The Extension And Amendment Of Its Credit Facility
Sections
Featured
Pictures of the Year 2017
Year in Review
Pictures of the Year 2017
Now hiring? Amazon says Alexa is ready for the office
Technology
Now hiring? Amazon says Alexa is ready for the office
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
NORTH KOREA REVEALED
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 30, 2017 / 11:01 PM / in 2 hours

BRIEF-Trinidad Drilling Announces The Extension And Amendment Of Its Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Trinidad Drilling Ltd:

* TRINIDAD DRILLING LTD. ANNOUNCES THE EXTENSION AND AMENDMENT OF ITS CREDIT FACILITY

* TRINIDAD DRILLING LTD - ‍AGREED TO EXTEND MATURITY OF COMPANY‘S EXISTING CREDIT FACILITY BY TWO YEARS, EXTENDING MATURITY DATE TO DECEMBER 12, 2020​

* TRINIDAD DRILLING LTD - MINOR AMENDMENTS WERE MADE TO FACILITY AND SIZE OF CREDIT FACILITY REMAINS UNCHANGED AT C$100 MILLION AND US$100 MILLION​

* TRINIDAD DRILLING-EXPECTS BANK EBITDA TO CASH INTEREST EXPENSE COVENANT TO BE POSITIVELY IMPACTED IN 2018 BY LOWER INTEREST RATE ON ITS SENIOR NOTES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.