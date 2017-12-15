BRIEF-‍Trinidad Drilling Says 2018 Capital Spending Budget Of About $40 Mln

Dec 14 (Reuters) - Trinidad Drilling Ltd:
* TRINIDAD DRILLING LTD. ANNOUNCES 2018 CAPITAL SPENDING BUDGET AND INTERNATIONAL CONTRACT AWARD
* TRINIDAD HAS BEEN AWARDED A CONTRACT IN BAHRAIN WITH OPERATIONS EXPECTED TO START IN EARLY 2018
* TRINIDAD DRILLING - EXPECT HIGHER ACTIVITY LEVELS IN 2018, DRIVEN BY FULL-YEAR CONTRIBUTION OF THESE RIGS AND IMPROVED YEAR-OVER-YEAR INDUSTRY CONDITIONS
* 2018 CAPITAL SPENDING BUDGET OF ABOUT $40 MILLION, COMPRISED LARGELY OF MAINTENANCE CAPITAL TO BE SPENT ON CO‘S NORTH AMERICAN FLEET
* IN 2018 EXPECTS GENERAL AND ADMINISTRATIVE COSTS TO BE ABOUT $53 MILLION, REDUCTION OF 9% FROM 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: