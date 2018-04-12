FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 12, 2018 / 3:54 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Trinidad Drilling Sells Its Three Remaining Saudi Arabian Rigs

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Trinidad Drilling Ltd:

* TRINIDAD DRILLING LTD. SHOWS PROGRESS ON STRATEGIC REVIEW WITH SALE OF SAUDI ARABIAN RIGS

* RIGS AND RELATED EQUIPMENT WILL BE SOLD FOR ABOUT $30 MILLION EACH, OR $91 MILLION IN TOTAL GROSS PROCEEDS

* AGREED TO SELL ITS 3 REMAINING RIGS LOCATED IN SAUDI ARABIA OWNED BY ITS INTERNATIONAL JV, TRINIDAD DRILLING INTERNATIONAL

* EXPECTS TO SPEND A TOTAL OF $57.5 MILLION IN GROWTH CAPITAL IN 2018

* TRINIDAD’S SHARE OF PROCEEDS TOTALS APPROXIMATELY US$55 MILLION

* FOLLOWING CLOSE OF SALE, TDI EXPECTS TO DISTRIBUTE NET PROCEEDS FROM ASSET SALE TO ITS PARTNERS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.