Healthcare
March 23, 2020 / 8:03 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Tristel & Byotrol Collaborate To Create Surface Disinfectant For Hospitals

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Tristel Plc:

* TRISTEL PLC - ENTERED INTO A KNOW-HOW LICENCE AND COMMERCIAL COLLABORATION WITH BYOTROL

* TRISTEL PLC - TRISTEL WILL MANUFACTURE ALL PRODUCTS DERIVING FROM FORMULATIONS, WHILST BYOTROL WILL SUPPLY ACTIZONE MATERIAL

* TRISTEL PLC - BYOTROL WILL RECEIVE PAYMENTS FROM TRISTEL BASED UPON VOLUMES MANUFACTURED AND PRODUCT SALES

* TRISTEL - JOINTLY DEVELOPED FORMULATION TO CREATE SURFACE DISINFECTANT PRODUCT FOR HOSPITALS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below