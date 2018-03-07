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March 7, 2018 / 8:01 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Tritax Big Box Posts FY Adjusted EPS ‍6.37 Pence

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Tritax Big Box Reit Plc:

* FY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE ‍6.37 PENCE VERSUS 6.51 PENCE YEAR AGO

* FY DIVIDEND DECLARED PER SHARE ‍6.40​ PENCE VERSUS 6.20 PENCE YEAR AGO

* ‍FY PROFIT BEFORE TAX 247.80 MILLION STG VERSUS 91.90 MILLION STG​

* ‍EPRA NET ASSET VALUE PER SHARE INCREASED BY 10.3% TO 142.24 PENCE AT 31 DECEMBER 2017 (31 DECEMBER 2016: 129.00 PENCE)​

* ‍TOTAL RETURN FOR YEAR WAS 15.2% VERSUS 9.6% YEAR AGO​

* FY 2017 ‍PORTFOLIO INDEPENDENTLY VALUED AT £2.61 BILLION AS AT 31 DECEMBER ​

* ‍PROGRESSIVE DIVIDEND TARGET OF 6.70 PENCE PER SHARE ANNOUNCED FOR 2018.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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