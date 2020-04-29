Healthcare
April 29, 2020 / 7:48 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-Tritax Eurobox Says It Has Temporarily Paused Investments And Material New Expenditure

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Tritax EuroBox PLC:

* TRITAX EUROBOX PLC TRITAX EUROBOX -BOXE - STATEMENT ON COVID-19 AND NOTICE OF HY RESULTS

* TRITAX EUROBOX PLC - HAVE TEMPORARILY PAUSED INVESTMENTS AND MATERIAL NEW EXPENDITURE

* TRITAX EUROBOX PLC - ALL RENTS DUE FOR QUARTER ENDED 31 MARCH 2020 HAVE BEEN COLLECTED

* TRITAX EUROBOX PLC - HAS SUPPORTED TWO TENANTS BY TEMPORARILY DELAYING SOME OF THEIR RENTAL PAYMENTS BY FORMALLY AGREEING STAGED PAYMENT PLANS

* TRITAX EUROBOX PLC - STILL IN DISCUSSION WITH A THIRD TENANT ON RENTAL PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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