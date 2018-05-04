BRIEF-Triton International Q1 Adj. Earnings Per Share $0.99

May 4 (Reuters) - Triton International Ltd:
* TRITON INTERNATIONAL REPORTS FIRST QUARTER 2018 ADJUSTED EPS OF $0.99 AND INCREASES THE QUARTERLY DIVIDEND $0.07 TO $0.52
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.92 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* EXPECT ADJUSTED NET INCOME TO INCREASE GRADUALLY THROUGHOUT 2018
* TRITON - CONTAINER PICK-UP ACTIVITY WAS SOLID AND DROP-OFFS WERE EXCEPTIONALLY LOW LEADING TO AVERAGE UTILIZATION OF 98.6% FOR Q1
* QTRLY TOTAL LEASING REVENUES $315.1 MILLION VERSUS $265.6 MILLION
* TRITON INTERNATIONAL - EXPECT MARKET CONDITIONS TO REMAIN FAVORABLE Source text for Eikon: Further company coverage: