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April 25, 2018 / 8:19 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Triumph Composite Work For Boeing 787 Dreamliner Extended In Long-Term Contract

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Triumph Group Inc:

* TRIUMPH COMPOSITE WORK FOR BOEING 787 DREAMLINER EXTENDED IN LONG-TERM CONTRACT

* TRIUMPH - REACHED AGREEMENT WITH BOEING TO EXTEND CURRENT LONG-TERM AGREEMENT TO SUPPLY COMPOSITE DETAIL & ASSEMBLY PARTS FOR BOEING 787 DREAMLINER

* TRIUMPH GROUP INC - UNDER TERMS TRIUMPH AEROSPACE STRUCTURES’ BUSINESS BASED OUT OF GEORGIA WILL CONTINUE PRODUCTION OF COMPOSITE PARTS FOR 787 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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