FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Funds News
May 18, 2018 / 10:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-TRT Holdings And Northern Oil And Gas Enter Into Amended And Restated Letter Agreement

Reuters Staff

2 Min Read

May 18 (Reuters) - Northern Oil and Gas Inc:

* TRT HOLDINGS INC - ON MAY 15, 2018, TRT AND NORTHERN OIL AND GAS ENTERED INTO AN AMENDED AND RESTATED LETTER AGREEMENT - SEC FILING

* TRT HOLDINGS, INC REPORTS 23.03 PERCENT STAKE IN NORTHERN OIL & GAS, INC AS OF MAY 15, 2018- SEC FILING

* TRT HOLDINGS-UNDER AGREEMENT, TRT ENTITLED TO NOMINATE 3 DIRECTORS TO NORTHERN OIL AND GAS IF CO OWNS TO 20% OR MORE OF NORTHERN’S SHARES AS OF MAY 15

* TRT HOLDINGS- TRT ENTITLED TO NOMINATE 2 DIRECTORS TO NORTHERN OIL AND GAS IF CO OWN SHARES EQUAL TO 10% OR MORE, BUT LESS THAN 20% AS OF THE CLOSING

* TRT HOLDINGS- TRT ENTITLED TO NOMINATE 1 DIRECTOR TO NORTHERN OIL AND GAS IF CO OWN SHARES EQUAL TO 5% OR MORE, BUT LESS THAN 10% AS OF THE CLOSING

* TRT HOLDINGS-FROM CLOSING DATE TILL NORTHERN’S ANNUAL MEETING IN 2020, CO, BAHRAM AKRADI GENERALLY PROHIBITED FROM ENGAGING IN SOME PROXY SOLICITATIONS

* TRT HOLDINGS - IF TRT OWNS 40% OR MORE OF NORTHERN WITHOUT APPROVAL, TRT MAY NOT ENGAGE IN CERTAIN TRANSACTIONS WITH NORTHERN FOR 4 YEARS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.