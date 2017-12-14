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BRIEF-Truecar Agreed To Transition Billing Model In State Of California From Pay-Per-Sale Model
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December 14, 2017 / 9:59 PM / in an hour

BRIEF-Truecar Agreed To Transition Billing Model In State Of California From Pay-Per-Sale Model

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Truecar Inc:

* TRUECAR INC - CO AGREED TO TRANSITION BILLING MODEL IN STATE OF CALIFORNIA FROM PAY-PER-SALE MODEL WITH CAP TO A FLAT-FEE SUBSCRIPTION BILLING MODEL

* TRUECAR INC - CO TO TRANSITION BILLING MODEL FROM A PAY-PER-SALE MODEL WITH A CAP TO A FLAT-FEE SUBSCRIPTION BILLING MODEL BY JAN 1, 2019

* TRUECAR INC - CO HAS AGREED TO ALSO TO DOUBLE INDEMNITY THAT IT PROVIDES TO CALIFORNIA DEALERS WHO PARTICIPATE ON TRUECAR PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

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