Healthcare
February 18, 2020 / 10:55 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Truly International Updates On Civil Complaints Initiated By Shenzhen Goodix Technology Against Unit

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - Truly International Holdings Ltd :

* UPDATES ON CIVIL COMPLAINTS INITIATED BY SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY AGAINST UNIT TRULY OPTO-ELECTRONICS

* RECEIVED NOTICE WITH COURT DECISION OF CIVIL COMPLAINT BEING TURNED DOWN

* PATENT REVIEW BOARD MADE DECLARATION FOR CLAIMANT’S RELEVANT PATENTS IN CIVIL COMPLAINTS DATED 13 DEC 2018 BEING INVALID

* UNIT INSTRUCTED REPRESENTATIVE LAWYER TO SUBMIT APPLICATION LETTER FOR TURNING DOWN CLAIMANT’S CIVIL COMPLAINTS DATED 13 DEC 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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