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February 22, 2018 / 3:17 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Truworths International Says For 26 Weeks Ended 31 Dec 2017 Retail Sales Up At 10.3 Bln Rand​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Truworths International Ltd:

* ‍INTERIM DIVIDEND PER SHARE 261 CENTS​

* ‍FOR 26 WEEKS ENDED 31 DECEMBER 2017 RETAIL SALES UP AT R10.3 BILLION​

* HY HEPS AND DILUTED HEPS DECREASED 3 PERCENT TO 379.8 CENTS AND 379.3 CENTS RESPECTIVELY

* RETAIL SALES GROWTH FOR SECOND HALF OF 2018 FINANCIAL PERIOD WILL BENEFIT FROM LOWER BASE RECORDED IN SECOND HALF OF 2017

* ‍NO PRODUCT INFLATION IS ANTICIPATED IN SECOND HALF IN SOUTH AFRICA​

* IN SOUTH AFRICA FOR H1, EXPERIENCED PRODUCT DEFLATION AND AN IMPROVEMENT IN PERFORMANCE OF DEBTORS BOOK, AND HAS FOCUSED ON COST CONTAINMENT​

* REMAINS COMMITTED TO INVESTING FOR LONGER-TERM GROWTH, WITH TRADING SPACE PLANNED TO INCREASE BY APPROXIMATELY 2.7% FOR 2018 FINANCIAL PERIOD​

* ‍TRUWORTHS RETAIL SALES FOR FIRST SEVEN WEEKS OF SECOND HALF OF 2018 FINANCIAL PERIOD ARE UNCHANGED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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