Healthcare
May 7, 2020 / 10:35 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Trxade Group Withdraws FDA Emergency Use Authorization For Rapid COVID-19 Testing Kit In Response To FDA Guidance

1 Min Read

May 7 (Reuters) -

* TRXADE GROUP INC - WITHDRAWS ITS PREVIOUSLY FILED FDA EMERGENCY USE AUTHORIZATION FOR RAPID COVID-19 TESTING KIT IN RESPONSE TO FDA GUIDANCE

* TRXADE GROUP INC - DECISION TO WITHDRAW EUA APPLICATION FOR RAPID COVID-19 TESTING KIT WAS MADE AFTER MUCH DISCUSSION WITH ITS PARTNERED MANUFACTURER

* TRXADE - TO EXPEDITE REVIEW, APPROVAL PROCESS, BELIEVE IT MANUFACTURER SHOULD SUBMIT ITS OWN EUA APPLICATION DIRECTLY FOR RAPID COVID-19 TESTING KIT

* TRXADE GROUP INC - INTEGRA PHARMA SOLUTIONS HAS SECURED ADDITIONAL MANUFACTURER RELATIONSHIPS FOR TEST KIT PRODUCTS FOR DISTRIBUTION Source text for Eikon:

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