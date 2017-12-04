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#Financials
December 4, 2017 / 6:08 AM / in an hour

BRIEF-Tryg acquires Alka Forsikring

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Tryg:

* ACQUIRES ALKA FORSIKRING

* - ‍TOTAL CONSIDERATION OF DKK 8.2BN​

* - ‍IDENTIFIED MERGER BENEFITS IN COMBINED ENTITY OF DKK 300M, TO BE DELIVERED BY 2021​

* TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE DURING H1 2018, FOLLOWING A PERIOD OF REGULATORY APPROVAL

* ‍IDENTIFIED MERGER BENEFITS IN COMBINED ENTITY OF DKK 300M, TO BE DELIVERED BY 2021​

* - ‍WILL FINANCE TRANSACTION BY ISSUING UP TO 10% OF CURRENT SHARES OUTSTANDING IN AN EQUITY PLACING THROUGH ABB

* ‍WILL FINANCE TRANSACTION BY ISSUING UP TO 10% OF CURRENT SHARES OUTSTANDING​

* ‍SAYS SIGNIFICANT LONG TERM POTENTIAL TO INCREASE ORDINARY DIVIDENDS​

* - ‍SHARE PLACEMENT TO RAISE APPROXIMATELY DKK 4BN​

* ‍REDUCTION IN OVERLAPPING LABOUR COSTS WILL MOSTLY BE DELIVERED THROUGH NATURAL ATTRITION ACROSS COMBINED ENTITY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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