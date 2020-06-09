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June 9, 2020 / 3:31 PM / Updated 30 minutes ago

BRIEF-Tsogo Sun Gaming Posts FY Adjusted HEPS Of 137.6 Cents

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June 9 (Reuters) - Tsogo Sun Gaming Ltd:

* TSOGO SUN GAMING LTD - FY ADJUSTED HEPS 137.6 CENTS DOWN 24%

* TSOGO SUN GAMING LTD - FY HEPS 124.7 CENTS DOWN 32%

* TSOGO SUN GAMING LTD - FY NET ASSET VALUE R1.8 BILLION DOWN 83%

* TSOGO SUN GAMING LTD - FY TOTAL DIVIDENDS PER SHARE PAID 26.0 CENTS

* TSOGO SUN GAMING LTD - GROUP IS IN AN ADVANCED STAGE OF ENTERING ONLINE BETTING INDUSTRY WITH FOCUS ON MOBILE BETTING

* TSOGO SUN GAMING-LENDERS AGREED TO WAIVING OF FINANCIAL COVENANTS FOR SEPT 2020 MEASUREMENT PERIOD & DEFERRING INTEREST PAYMENTS FOR 3 QUARTERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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