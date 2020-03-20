BRIEF-Tsogo Sun Hotels Expects To Meet Covenant Obligations To Debt Providers For 12 Months Ended March 2020

March 20 (Reuters) - Tsogo Sun Hotels Ltd:
* ALREADY IMPLEMENTED ACTIONS IN ORDER TO REDUCE COSTS AND CAPITAL EXPENDITURE
* ORDERLY DEACTIVATION OF A NUMBER OF HOTELS IN KEY NODES WHERE GROUP HAS MULTIPLE PROPERTIES
* THIS FINANCIAL YEAR HAS BEEN A DIFFICULT PERIOD WITH SUBDUED DEMAND ON BACK OF POOR ECONOMIC GROWTH
* GROUP WILL ASSESS DEMAND ON AN ONGOING BASIS WHILE ENSURING OPERATING COST OF THESE HOTELS ARE REDUCED TO A MINIMUM
* STILL EXPECTS TO MEET COVENANT OBLIGATIONS TO ITS VARIOUS DEBT PROVIDERS FOR 12-MONTH PERIOD ENDED 31 MARCH 2020.
* ALL CAPITAL EXPENDITURE HAS BEEN POSTPONED AND ONLY ESSENTIAL MAINTENANCE WILL ENDURE
* IT WOULD BE UNLIKELY THAT GROUP WILL MEET COVENANT REQUIREMENTS FOR ROLLING 12-MONTH PERIOD ENDING 30 SEPTEMBER 2020
* STILL EXPECTS TO MEET COVENANT OBLIGATIONS TO ITS VARIOUS DEBT PROVIDERS FOR 12-MONTH PERIOD ENDED 31 MARCH 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: