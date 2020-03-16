Switzerland Market Report
March 16, 2020 / 12:55 PM / Updated an hour ago

BRIEF-TTL Beteiligungs- Und Grundbesitz Postpones AGM

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March 16 (Reuters) - TTL BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ AG :

* TTL BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ-AG POSTPONES ANNUAL GENERAL MEETING

* TTL BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ AG - WILL HOLD ANNUAL GENERAL MEETING AT A LATER DATE IN 2020

* TTL BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ AG - WILL INEVITABLY RESULT IN A CORRESPONDING POSTPONEMENT OF RESOLUTION ON APPROPRIATION OF PROFITS AND DIVIDEND PAYMENT

* TTL BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ AG - AIMS TO SET A NEW DATE AS QUICKLY AS POSSIBLE AND TO RE-INVITE SHAREHOLDERS TO ANNUAL GENERAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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