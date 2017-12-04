FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-TTM Technologies to acquire Anaren for about $775 mln
Sections
Featured
Pentagon evaluating U.S. West Coast missile defense sites
Exclusive
World
Pentagon evaluating U.S. West Coast missile defense sites
Families of lost submarine crew decry government response
Argentina
Families of lost submarine crew decry government response
The year in pictures from above
Pictures of the year
The year in pictures from above
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Funds News
December 4, 2017 / 1:10 AM / in an hour

BRIEF-TTM Technologies to acquire Anaren for about $775 mln

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 3 (Reuters) - TTM Technologies Inc:

* TTM TECHNOLOGIES, INC. TO ACQUIRE ANAREN, INC.

* ‍AGREED TO ACQUIRE ANAREN, INC. FOR APPROXIMATELY $775 MILLION IN CASH FROM AFFILIATES OF VERITAS CAPITAL​

* ‍ANAREN WILL BE PURCHASED IN DEBT FREE, CASH FREE TRANSACTION FOR $775 MILLION IN CASH, SUBJECT TO WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS AT CLOSING​

* ‍IN 12 MONTHS ENDED SEPT 30, 2017, COMBINED CO WOULD HAVE GENERATED PRO FORMA REVENUE OF $2.8 BILLION; PRO-FORMA ADJUSTED EBITDA OF $450 MILLION​

* ‍EXPECTS TO FINANCE PURCHASE WITH A $700 MILLION ADD ON TO ITS EXISTING TERM LOAN B AND CASH ON HAND​

* ‍TTM HAS RECEIVED A FULLY-UNDERWRITTEN COMMITMENT FROM BARCLAYS TO FINANCE TRANSACTION​

* ‍DEAL ACCRETIVE TO NON-GAAP OPERATING MARGINS, ADJUSTED EBITDA MARGINS, NON-GAAP EPS AND FREE CASH FLOW​

* IDENTIFIED $15 MILLION IN PRE-TAX, RUN RATE, COST SYNERGIES WHICH ARE EXPECTED TO BE REALIZED WITHIN FIRST TWO YEARS AFTER CLOSING​

* ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO NON-GAAP EARNINGS​

* ‍BARCLAYS ACTED AS FINANCIAL ADVISOR FOR TTM, AND HOULIHAN LOKEY AND EVERCORE ACTED AS FINANCIAL ADVISORS FOR ANAREN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.