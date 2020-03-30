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March 30, 2020 / 9:06 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Turners Automotive Still Expects FY20 Net Profit Before Tax To Be Within Prior Guidance

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Turners Automotive Group Ltd:

* STILL EXPECT FY20 RESULT TO BE WITHIN PREVIOUSLY STATED GUIDANCE OF $28-$30M NET PROFIT BEFORE TAX

* EXPECTS ADVERSE IMPACTS IN 1H21

* DEFERRED COMPANY’S Q3 DIVIDEND AS A PRECAUTIONARY MEASURE

* 3 OF GROUP’S 4 BUSINESSES: OXFORD FINANCE, DPL INSURANCE, EC CREDIT CONTROL, CONFIRMED AS “ESSENTIAL SERVICES”

* WORKING WITH LANDLORDS TO REDUCE RENT PAYMENTS OVER TIME OF LOCK DOWN, HAS LARGELY BEEN RECEIVED POSITIVELY BY OWNERS

* TOLD TEAMS THEY WILL BE PAID 100% OF THEIR BASE SALARY OVER 4-WEEK INITIAL COVID-19 LOCKDOWN PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

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