BRIEF-Twin Disc Reports Q2 Loss Per Share $0.36

Feb 2 (Reuters) - Twin Disc Inc:
* TWIN DISC, INC. ANNOUNCES FISCAL 2018 SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS
* U.S. TAX LEGISLATION RESULTED IN $4.6 MILLION OR $0.40 PER SHARE, NON-CASH CHARGE IN QUARTER
* EXPECTS TO INVEST APPROXIMATELY $7 MILLION TO $9 MILLION IN TOTAL FISCAL 2018 CAPITAL EXPENDITURES
* TWIN DISC - INCREASE IN Q2 SALES WAS PRIMARILY DUE TO IMPROVED DEMAND FOR CO‘S 8500 SERIES TRANSMISSION SYSTEMS FROM NORTH AMERICAN FRACKING CUSTOMERS Source text for Eikon: Further company coverage: