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March 23, 2020 / 10:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Twintek Investment Holdings Says Expects Consolidated Net Loss In Range Of About HK$16 Mln To HK$20 Mln For Year

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March 23 (Reuters) - Twintek Investment Holdings Ltd :

* EXPECTED TO RECORD A CONSOLIDATED NET LOSS IN RANGE OF ABOUT HK$16.0 MILLION TO HK$20.0 MILLION FOR YEAR

* EXPECTED TO RECORD A CONSOLIDATED NET LOSS IN RANGE OF ABOUT HK$16.0 MILLION TO HK$20.0 MILLION FOR YEAR

* IS EXPECTED TO RECORD A CONSOLIDATED NET LOSS IN RANGE OF APPROXIMATELY HK$16.0 MILLION TO HK$20.0 MILLION FOR YEAR

* EXPECTED RESULT DUE TO POSTPONEMENTS IN PROJECT PROGRESS OF CERTAIN CONSTRUCTION CONTRACTS

* EXPECTED RESULT DUE TO POSTPONEMENTS IN PROJECT PROGRESS OF CERTAIN CONSTRUCTION CONTRACTS OF GROUP

* SUPPLY OF CONSTRUCTION MATERIALS ESPECIALLY WOODEN FLOORING DEFERRED DELIVERY BY AT LEAST 30 DAYS DUE TO CORONAVIRUS

* CERTAIN CONSTRUCTION SITES ALSO TEMPORARILY SUSPENDED, WHICH FURTHER AFFECTED FY FINANCIAL RESULT OF GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

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