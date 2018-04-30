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April 30, 2018 / 10:33 PM / Updated 24 minutes ago

BRIEF-Twitter Announces Over 30 Premium Video Content Deals

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Twitter Inc:

* TWITTER ANNOUNCES OVER 30 PREMIUM VIDEO CONTENT DEALS AT DIGITAL CONTENT NEWFRONTS, EXPANDS PROGRAMMING SLATE

* TWITTER INC - NBCUNIVERSAL TO DISTRIBUTE VARIETY OF LIVE VIDEO AND CLIPS FROM ACROSS PORTFOLIO TO TWITTER

* TWITTER INC - NBCUNIVERSAL PROPERTIES PARTICIPATING IN PARTNERSHIP INCLUDE NBC, NBC NEWS, MSNBC, CNBC, TELEMUNDO, TODAY, AMONG OTHERS

* TWITTER INC - VIACOM TO INCLUDE NEW SHOW FORMATS — COMEDY CENTRAL’S CREATOR’S ROOM, BET BREAKS, MTV NEWS AND MTV NEWS INTERNATIONAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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