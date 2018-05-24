FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Publishing
May 24, 2018 / 6:54 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Twitter Launches New Political Campaigning Policy In U.S.

Reuters Staff

2 Min Read

May 24 (Reuters) - Twitter Inc:

* TWITTER - LAUNCHING POLITICAL CAMPAIGNING POLICY IN U.S. FOR POLITICAL CONTENT, TO PROVIDE INSIGHT WHO IS ADVERTISING POLITICAL CONTENT

* TWITTER - UNDER NEW POLICY, WILL REQUIRE ADVERTISERS WANTING TO RUN POLITICAL ADS FOR ELECTIONS TO CERTIFY THEY ARE LOCATED IN U.S. CANDIDATES

* TWITTER SAYS WILL NOT ALLOW FOREIGN NATIONALS TO TARGET POLITICAL ADS TO PEOPLE WHO ARE IDENTIFIED AS BEING IN U.S. - BLOG

* TWITTER - UNDER NEW POLICY, REQUIRE COMMITTEES TO PROVIDE FEC ID, NON-FEC REGISTERED ORGANIZATIONS, INDIVIDUALS WILL HAVE TO SUBMIT NOTARIZED FORM

* TWITTER - ENFORCEMENT OF THE POLICY WILL BEGIN LATER THIS SUMMER, AFTER WHICH ONLY CERTIFIED ADVERTISERS WILL BE ALLOWED TO RUN POLITICAL CAMPAIGNING ADS

* TWITTER - UNDER NEW POLITICAL CAMPAIGNING POLICY , WILL BE INCLUDING VISUAL BADGE, DISCLAIMER ON PROMOTED CONTENT FROM CERTIFIED ACCOUNTS IN NEAR FUTURE

* TWITTER - HANDLES USED FOR POLITICAL CAMPAIGNING SHOULD HAVE PROFILE PHOTO, HEADER PHOTO, WEBSITE WHICH MUST BE CONSISTENT WITH ITS ONLINE PRESENCE

* TWITTER - HANDLES USED FOR POLITICAL CAMPAIGNING SHOULD ALSO HAVE A TWITTER BIO MUST INCLUDE A WEBSITE THAT PROVIDES VALID CONTACT INFORMATION Source text : (bit.ly/2IIsJod) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.