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Healthcare

BRIEF-Twitter Says Co Worked Closely With Irish Data Protection Commission To Support Their Investigation

By Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Twitter Inc:

* TWITTER ON IRELAND’S DPC FINE SAYS CONSEQUENCE OF STAFFING BETWEEN DEC 25, 2018-JAN 1, 2019 RESULTED IN CO NOTIFYING REGULATOR OUTSIDE NOTICE PERIOD

* TWITTER SAYS CO WORKED CLOSELY WITH THE IRISH DATA PROTECTION COMMISSION TO SUPPORT THEIR INVESTIGATION - TWEET

* TWITTER,ON DPC IRELAND'S INVESTIGATION, SAYS TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR MISTAKE; REMAIN FULLY COMMITTED TO PROTECTING PRIVACY AND DATA OF CUSTOMERS Source text: bit.ly/3nytx3D Further company coverage:

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