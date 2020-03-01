Healthcare
March 1, 2020 / 10:49 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Twitter Says Suspending All Non-Critical Business Travel And Events

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Twitter Inc:

* TWITTER INC. - KEEPING OUR EMPLOYEES AND PARTNERS SAFE DURING #CORONAVIRUS

* TWITTER INC- ON FEBRUARY 29, INFORMED OUR PEOPLE AND STARTED NOTIFYING PARTNERS THAT WE ARE SUSPENDING ALL NON-CRITICAL BUSINESS TRAVEL AND EVENTS

* TWITTER INC- GOAL IS TO REDUCE RISK THAT ANYONE AT TWITTER MIGHT CONTRACT OR INADVERTENTLY SPREAD CORONAVIRUS

* TWITTER- PRECAUTIONARY POLICY FOR CORONAVIRUS IS EFFECTIVE IMMEDIATELY

* TWITTER-PRECAUTIONARY POLICY FOR CORONAVIRUS WILL CONTINUE UNTIL WORLD HEALTH ORGANIZATION OR CENTERS FOR DISEASE CONTROL DEEM IT APPROPRIATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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