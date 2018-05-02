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May 2, 2018 / 8:26 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Tyler Technologies Q1 Earnings Per Share $0.95

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Tyler Technologies Inc:

* TYLER TECHNOLOGIES REPORTS EARNINGS FOR FIRST QUARTER 2018

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.13

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.95

* Q1 REVENUE $221.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $219.3 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.12 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $4.73 TO $4.83

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $3.34 TO $3.44

* 2018 GAAP TOTAL REVENUES ARE EXPECTED TO BE IN RANGE OF $933 MILLION TO $949 MILLION

* 2018 CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE BETWEEN $22 MILLION AND $25 MILLION

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.78, REVENUE VIEW $925.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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