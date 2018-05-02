BRIEF-Tyler Technologies Q1 Earnings Per Share $0.95

May 2 (Reuters) - Tyler Technologies Inc:
* TYLER TECHNOLOGIES REPORTS EARNINGS FOR FIRST QUARTER 2018
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.13
* Q1 REVENUE $221.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $219.3 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.12 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $4.73 TO $4.83
* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $3.34 TO $3.44
* 2018 GAAP TOTAL REVENUES ARE EXPECTED TO BE IN RANGE OF $933 MILLION TO $949 MILLION
* 2018 CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE BETWEEN $22 MILLION AND $25 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.78, REVENUE VIEW $925.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: