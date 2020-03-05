BRIEF-Tyman Plc FY Profit Before Taxation 24.8 Million Stg Versus 38.9 Million Stg

March 5 (Reuters) - Tyman PLC:
* TYMAN PLC - FINAL RESULTS
* FY PROFIT BEFORE TAXATION 24.8 MILLION STG VERSUS 38.9 MILLION STG
* ANTICIPATE MIXED MARKETS IN 2020, ABSENT A MATERIAL IMPACT FROM CORONAVIRUS SITUATION WHICH WE ARE MONITORING CLOSELY
* EXPECT LIMITED TOP-LINE GROWTH, BUT AIM TO DELIVER MARGIN EXPANSION THROUGH SELF-HELP ACTIVITIES ALREADY COMMENCED IMPROVEMENT AT STATESVILLE
* CEASING MANUFACTURING IN AUSTRALIA AND CHINA AND CLOSING DISTRIBUTION FACILITY IN SINGAPORE IN FY
* ALSO COMMENCED CLOSURE OF A SUB-SCALE FACILITY IN NORTH AMERICA IN FY
* UNDERTOOK OTHER COST MANAGEMENT AND RIGHT-SIZING ACTIONS IN BOTH NORTH AMERICAN AND INTERNATIONAL DIVISIONS IN FY Source text for Eikon: Further company coverage: