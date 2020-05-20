Healthcare
May 20, 2020 / 9:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tyme Announces Q4 And Fiscal Year 2020 Financial And Operating Results

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Tyme Technologies Inc:

* TYME ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2020 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS

* TYME TECHNOLOGIES INC - TYME-88-PANC PIVOTAL TRIAL ENROLLING PATIENTS USING ORAL SM-88 AS A POTENTIAL TREATMENT FOR THIRD-LINE PANCREATIC CANCER

* TYME TECHNOLOGIES INC - EXPECTS ACTUAL NET QUARTERLY CASH BURN TO BE LOWER THAN OPERATIONAL CASH BURN AFTER ACCOUNTING FOR CASH INFLOWS

* TYME - BELIEVES CASH, CASH EQUIVALENTS AS OF QUARTER END, ANTICIPATED ACCESS TO ADDITIONAL CAPITAL, IS ADEQUATE TO FUND SOME CURRENT TRIALS Source text for Eikon: Further company coverage:

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