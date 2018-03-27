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Market News
March 27, 2018 / 9:38 PM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-Tyson Foods Says Exploring Sale Of Pizza Crust Business

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Tyson Foods Inc:

* TYSON FOODS EXPLORES THE SALE OF PIZZA CRUST BUSINESS

* TYSON FOODS INC - ‍WILL RETAIN TORTILLA PRODUCTION FROM FACILITIES THAT WILL BE USED IN OTHER PARTS OF ITS BUSINESS​

* TYSON FOODS INC - ‍GOLDMAN SACHS IS ACTING AS TYSON FOODS’ FINANCIAL ADVISOR ON SALE​

* TYSON FOODS INC - ‍SALE OF TNT CRUST INCLUDES PIZZA CRUST BUSINESS OF PARTIALLY BAKED CRUSTS, FLAT BREADS AND SELF-RISING CRUSTS​

* TYSON FOODS INC - ‍SALE OF TNT CRUST ALSO INCLUDES TWO MANUFACTURING FACILITIES IN GREEN BAY​

* TYSON FOODS - “‍BELIEVE POTENTIAL BUYER WILL SEE VALUE OF PIZZA CRUST BUSINESS AS WHOLE, INCLUDING TNT CRUST BRAND, FACILITIES, AND TEAM MEMBERS​” Source text for Eikon: Further company coverage:

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