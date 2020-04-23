Healthcare
April 23, 2020 / 5:37 PM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Tyson Fresh Meats Testing Pasco, Wash., Team Members For Covid-19 Temporarily Pausing Production

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Tyson Foods Inc:

* TYSON FRESH MEATS TESTING PASCO, WASH., TEAM MEMBERS FOR COVID-19; TEMPORARILY PAUSING PRODUCTION

* TYSON FOODS INC - UNIT WILL TEMPORARILY HALT PRODUCTION AT ITS PASCO, WASH., BEEF FACILITY WHILE TEAM MEMBERS UNDERGO TESTING

* TYSON FOODS - TYSON FRESH MEATS WILL ALSO VOLUNTARILY CLOSE PORK FACILITY IN LOGANSPORT, IND., WHILE TEAM MEMBERS UNDERGO TESTING

* TYSON FOODS - WHILE PLANT AT PASCO IS TEMPORARILY CLOSED FOR TESTING, TEAM MEMBERS TO CONTINUE TO BE COMPENSATED Source text for Eikon: Further company coverage:

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