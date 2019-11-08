BRIEF-U-Blox To Hold EGM With Regard To Nominal Value Increase

Nov 8 (Reuters) - U BLOX HOLDING AG:
* EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WITH REGARD TO CAPITAL INCREASE THROUGH CONVERSION OF CAPITAL CONTRIBUTION RESERVES (NOMINAL VALUE INCREASE)
* EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WILL TAKE PLACE ON 12. DECEMBER
* POSSIBILITY OF DISTRIBUTING DIVIDENDS FROM CAPITAL INVESTMENT RESERVES WITHOUT WITHHOLDING TAX WILL BE REDUCED TO 50%
* IN ORDER TO ENABLE SHAREHOLDERS TO CONTINUE TO RECEIVE TAX-FREE DIVIDENDS IN FUTURE, CAPITAL RESERVES ARE TO BE CONVERTED INTO NOMINAL VALUE
* EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IS TO BE USED TO RESTORE AUTHORIZED CAPITAL THAT EXPIRED AT END OF 2018 IN ORDER TO ALLOW COMPANY CHANCE FOR ANY POSSIBLE FUTURE ACQUISITIONS
* AFTER 1 JANUARY 2020, NOMINAL VALUE INCREASE WILL AGAIN OFFER POSSIBILITY OF DISTRIBUTING WITHHOLDING TAX-FREE DIVIDENDS TO SHAREHOLDERS IN FORM OF NOMINAL VALUE REPAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)