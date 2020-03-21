Healthcare
March 21, 2020 / 4:35 PM / a few seconds ago

BRIEF-UAE banks to ease pressure on customers hit by virus -WAM news agency

1 Min Read

March 21 (Reuters) - State news agency WAM:

* UAE’S EMIRATES NBD, DUBAI ISLAMIC, MASHREQBANK AND COMMERCIAL BANK OF DUBAI TAKE MEASURES TO EASE ECONOMIC PRESSURES ON CUSTOMERS DUE TO CORONAVIRUS FROM APRIL 1 TO JUNE 30

* PRIORITY IN GRANTING SUPPORT MEASURES FOR MAIN SECTORS THAT CONTRIBUTE TO STATE ECONOMY, INCLUDING HEALTHCARE, AVIATION, HOSPITALITY, RETAIL, EVENT MANAGEMENT, CONSUMER GOODS AND EDUCATION

* MEASURES FOR THE ABOVE SECTORS INCLUDE OPTION TO RESCHEDULE LOANS, DELAYING LOANS, OR REDUCING LOAN INSTALLMENTS IF NEEDED

* BANKS REDUCE MINIMUM REQUIRED BALANCE FOR BUSINESSES TO 10,000 DIRHAMS

* MEASURES ALSO INCLUDE GRANTING GRACE PERIOD OF UP TO THREE MONTHS TO CUSTOMERS WHO OBTAINED RETAIL LOANS AND WERE PLACED ON UNPAID LEAVE

* OTHER MEASURES INCLUDE SCRAPPING OR REDUCING FEES, INCLUDING SOME REAL ESTATE AND FOREIGN EXCHANGE FEES (Reporting by Yousef Saba and Ahmed Tolba; editing by Jason Neely)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below