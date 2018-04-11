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April 11, 2018 / 2:47 PM / Updated 6 hours ago

BRIEF-Uber Expands Uber Bike By Jump To Washington, DC

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Uber:

* UBER SAYS STARTING WEDNESDAY, EXPANDING UBER BIKE BY JUMP TO WASHINGTON, DC

* UBER SAYS LATER THIS MONTH IN SAN FRANCISCO, LAUNCHING UBER RENT POWERED BY GETAROUND

* UBER SAYS UBER MOVEMENT WILL BE AVAILABLE TO 12 NEW CITIES, INCLUDING AMSTERDAM, BANGALORE, BRISBANE, CAIRO, HYDERABAD, MELBOURNE, MUMBAI, OTHERS

* UBER SAYS HAS SIGNED PARTNERSHIP WITH MASABI, A PUBLIC TRANSIT MOBILE TICKETING CO, TO LET UBER CUSTOMERS BOOK AND USE TRANSIT TICKETS IN APP Source text : (ubr.to/2qqVw8P) Further company coverage:

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