Healthcare
May 13, 2020 / 5:25 PM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-Uber to require drivers, riders wear masks in most countries

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Uber Technologies Inc:

* UBER HAS ALLOCATED $50 MILLION TO BUY MASKS, HAND SANITIZERS AND VEHICLE DISINFECTANTS FOR DRIVERS - UBER CEO

* UBER DRIVERS AND DELIVERY PEOPLE WILL BE REQUIRED TO WEAR FACE MASKS IN MOST COUNTRIES STARTING ON MAY 18 -UBER EXECUTIVE

* STARTING ON MONDAY, UBER PASSENGERS MUST WEAR A FACE COVER AND SIT IN THE BACK SEAT IF POSSIBLE-EXECUTIVE

* UBER RIDES ARE LIMITED TO THREE, NO LONGER FOUR PASSENGERS, TO PREVENT FRONT SEATING - UBER EXECUTIVE

* UBER HAS ACQUIRED MORE THAN 20 MILLION FACE MASKS, ALREADY DISTRIBUTED FIVE MILLION TO DRIVERS -EXECUTIVE Source text for Eikon: Further company coverage:

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