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Market News
May 15, 2018 / 10:24 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Uber will no longer require mandatory arbitration for riders, drivers or employees

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) -

* UBER WILL NO LONGER REQUIRE MANDATORY ARBITRATION FOR INDIVIDUAL CLAIMS OF SEXUAL ASSAULT OR SEXUAL HARASSMENT BY UBER RIDERS, DRIVERS OR EMPLOYEES - BLOG

* UBER TO COMMIT TO PUBLISHING SAFETY TRANSPARENCY REPORT THAT WILL INCLUDE DATA ON SEXUAL ASSAULTS AND OTHER INCIDENTS THAT OCCUR ON PLATFORM - BLOG

* UBER SAYS SEXUAL HARASSMENT "SURVIVORS WILL NOW HAVE THE OPTION TO SETTLE THEIR CLAIMS WITH UBER WITHOUT A CONFIDENTIALITY PROVISION" - BLOG Source text - ubr.to/2rI16V9 Further company coverage:

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