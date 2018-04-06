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April 6, 2018 / 12:17 PM / a day ago

BRIEF-UBI Banca CEO sees good Q1 despite residual loan writedowns

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - UBI Banca:

* CEO SAYS EVALUATING TAPPING GACS STATE GUARANTEE FOR BAD LOAN DISPOSALS

* CEO SAYS LOOKING AT SECTOR CONSOLIDATION LIKE EVERYBODY ELSE BUT NO CONTACTS WITH ANYONE

* CEO SAYS BANK TWO YEARS AGO DECIDED AGAINST POTENTIAL OFFER FOR MONTE DEI PASCHI BUT IF LENDER WERE ASKED TO LOOK AT IT AGAIN A NEW ASSESSMENT WOULD BE NECESSARY

* CEO SAYS Q1 RESULTS WILL BE GOOD DESPITE RESIDUAL WRITEDOWNS DRIVEN BY ECB’S LOAN INSPECTION

* SUPERVISORY BOARD CHAIRMAN SAYS CONDITIONS NOT IN PLACE FOR ANY M&A IN SHORT TERM, INCLUDING MONTE DEI PASCHI Further company coverage: (Reporting by Milan Newsroom)

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