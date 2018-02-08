BRIEF-Ubiquiti Networks Posts Q2 GAAP Loss of $0.66 Per Share

Feb 8 (Reuters) - Ubiquiti Networks Inc:
* UBIQUITI NETWORKS REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2018 FINANCIAL RESULTS
* IN QUARTER, NET LOSS DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT, WHICH RESULTED IN A $110.7 MILLION TAX EXPENSE
* NET LOSS DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT, WHICH RESULTED IN A $110.7 MILLION TAX EXPENSE IN QUARTER
* QTRLY REVENUES OF $250.8 MILLION, INCREASING 17.5% YEAR-OVER-YEAR
* SEES Q3 REVENUES OF BETWEEN $245 MILLION AND $260 MILLION
* Q3 REVENUE VIEW $255.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOR CO‘S THIRD FISCAL QUARTER ENDING MARCH 31, 2018 SEES NON-GAAP DILUTED EPS OF $0.92 - $0.99
* Q2 REVENUE VIEW $239.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)